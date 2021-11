Rimini. “Ti sfiguro con l’acido”: ex fidanzato si becca due anni e un mese di reclusione

Condividi l'articolo









Due anni e un mese di reclusione. È la condanna particolarmente pesante, inflitta dal tribunale di Rimini per i maltrattamenti e le lesioni personali procurate all’ex compagna da un 38enne originario di Campobasso. Gli episodi che hanno portato alla condanna dell’ex fidanzato, di quasi 20 anni più grande di lei, sono avvenuti in un periodo compreso tra l’agosto del 2018 fino al 24 febbraio dell’anno seguente quando la giovane compagna fu costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stata presa a pugni sulla testa e in faccia al culmine dell’ennesima aggressione verbale. Tra le violenze e minacce di morte era spuntato anche un drammatico: “Ti sfiguro con l’acido”.