Rimini. Tirava di coca di fronte al figlio autistico e picchiava la moglie: sfrattati perché senza più un soldo

Condividi l'articolo

Non solo picchiava la moglie. Ma assumeva cocaina con gli amici di fronte ai figli minori. E ancora non pagava l’affitto, visto che i soldi servivano per drogarsi, tanto che la sua famiglia è stata sfrattata. Uno spaccato drammatico e inquietante, al quale ha messo fine il tribunale che ha inviato al marito violento un divieto di avvicinamento a moglie e figli in attesa del procedimento penale. Ad accorgersi che qualcosa non andava e fare scattare i controlli, il racconto del bambino autistico agli psicologi i quali si sono immediatamente attivati. La madre infatti non ha mai denunciato e ha subito per anni per paura di ritorsioni.