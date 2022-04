Rimini. Titolare bar centro storico morto per overdose: vicenda arriva in Tribunale

Condividi l'articolo

Morte per overdose del titolare di un bar del centro storico di Rimini approda in tribunale. Conclusa la fase delle indagini preliminari, per un albanese 27enne, il 13 settembre prenderà avvio il processo in cui è imputato in quanto sospettato di aver ceduto all’esercente, allora 35enne, la dose di cocaina che gli è poi risultata fatale.