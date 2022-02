Rimini. Titolare di un’agenzia di onoranze funebri truffato da un mago del raggiro che operava anche a San Marino

Condividi l'articolo

Titolare di un’agenzia di onoranze funebri truffato da un mago del raggiro il quale, in passato, era riuscito a imbrogliare anche un facoltoso finanziere arabo che aveva voluto comprare due Rolls Royce per un totale di oltre 800mila euro a San Marino. La vittima, che ha denunciato l’intera faccenda, ha raccontato come lo scorso settembre era stato avvicinato da un 40enne di origini napoletane noto nel commercio di auto nuove e usate che gli aveva proposto un business. Il tutto era incentrato sulla vendita di una Mercedes Cls da riconvertire in carro funebre a un prezzo molto interessante. L’imprenditore aveva accettato consegnando al venditore un assegno da 20mila euro a titolo di caparra per poi attendere fiducioso l’arrivo del nuovo mezzo. Il titolo di credito tuttavia era risultato rubato con la vittima che non ha potuto far altro che rivolgersi al suo avvocato e proporre denuncia.