Rimini. “Solito” tombino, ennesima vetrina in frantumi: tantissimi danni, pochi spiccioli il bottino

Ennesima spaccata, ennesimo colpo da pochissimi spiccioli ma con danni ingenti. Vittima la Nuova Cartoleria, in via Plava a Rimini, visitato nella notte tra giovedì e venerdì dai soliti ignoti i quali hanno preso il “solito” tombino in strada, hanno sfondato la vetrina e una volta dentro si sono precipitati sulla cassa con dentro poco e niente. A quanto pare è già la seconda volta che accade.