Rimini. Tonfo delle vendite dei tagliandi della lotteria Italia

Sono stati 390.020 i biglietti della Lotteria Italia 2020 venduti in Emilia Romagna, con un calo del 39,7% rispetto alla passata edizione, quando ne furono venduti 647.260. Bologna, rileva agipronews, si conferma leader per tagliandi staccati, con 126.650 (-44,9%), provincia dove si è registrato il calo percentuale maggiore. Resiste, invece, Ravenna, dove sono stati venduti 25.360 biglietti contro i 31mila della passata edizione. In calo anche le altre città e province: Forlì-Cesena ha chiuso con 31.860 tagliandi (-44,7%), a Piacenza staccati 23.210 biglietti (-42%), a Reggio Emilia venduti 29.660 tagliandi (-32,1%), a Rimini 27.380 (-40,3%), a Parma 40.250 (-44,1%), a Modena 56.850 (-30,5%) e a Ferrara 28.800 (-36,2%).