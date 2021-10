Rimini. Tonina Pantani ingaggia due nuovi avvocati per scoprire la verità sulla morte del Pirata

Condividi l'articolo









La madre di Marco Pantani, Tonina Belletti, si affiderà a due avvocati riminesi, Fiorenzo e Alberto Alessi, per riuscire a capire come stanno le cose riguardo alla morte del figlio, avvenuta in un residence il 14 febbraio 2004.Con gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi si riparte dai fatti. I legali riprenderanno in mano il fascicolo senza preconcetti e valuteranno se esistono o meno gli elementi per chiedere una nuova indagine. In caso contrario parleranno alla loro cliente con franchezza. L’annuncio del nuovo cambio di avvocati lo ha dato la stessa Tonina su Facebook.