RIMINI. Toponomastica, una rotatoria intitolata al “milite ignoto” e un’area dedicata a Stefano Cerni

La proposta è stata valutata positivamente dalla Commissione consultiva toponomastica, organismo che affianca la prima Commissione Consigliare nella scelta delle intitolazioni delle strade e delle aree pubbliche della città.

Sul tavolo della commissione consultiva anche la proposta di dedicare un’area a Stefano Cerni, a cui è intitolato il canile comunale.

La storia di Stefano Cerni è quella di un ragazzo strappato alla vita per aver compiuto un istintivo gesto d’amore. In una sera estiva del 1994, Stefano a soli 17 anni venne travolto da un’auto mentre prestava soccorso ad un cagnolino sulla Statale 16. Un piccolo atto di generosità, testimonianza di un amore profondo per gli animali, che ha portato all’intitolazione del canile di San Salvatore in suo ricordo. La proposta prevede, tra le ipotesi, l’intitolazione di un’area verde con spazio giochi in zona Padulli. Le proposte saranno vagliate dalla I commissione consigliare prima di essere esaminate e approvate dalla Giunta.