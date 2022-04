Rimini. Torna la Notte Rosa: quello che c’è da sapere

“Pink & Love”, questo è il claim dell’edizione della Notte Rosa 2022, che si terrà dall’1 al 3 Luglio prossimi

Dopo il “grande buio” rappresentato dalla pandemia, finalmente tornano le luci e i colori della Notte Rosa, che quest’anno si ripresenta nel suo formato originale nel primo weekend di luglio!

Il bisogno di tornare a incontrarsi e dello stare insieme, il desiderio di pace, di superamento delle crisi, di un ritorno alla normalità e la necessità di comunicare energia positiva sono i concetti su cui si fonderà la Notte Rosa 2022, nella comunicazione e nella grafica coordinata, nei contenuti e nel ricco programma.

Sarà “Pink&Love” il claim per l’edizione 2022, acronimo che richiama i concetti e le attitudini alla base della Notte Rosa e, in generale, dello spirito della Romagna: Pensiero positivo, Incontro, Natura, Keep calm e Liberazione della fantasia, Ottimismo, Vitalità, Empatia.

Un inno alla Dolce Vita e all’easy going, al prendersi con semplicità, a godere anche delle piccole cose; di sentirsi liberi, di sentirsi amati da quel cuore pulsante e inclusivo che si chiama, in una parola, Romagna.