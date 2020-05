Rimini. Torna nuovamente operativa l’ordinanza contingibile e urgente di contrasto alla prostituzione in strada

Lunedì 25 maggio fino al 31 ottobre, sarà nuovamente operativa l’ordinanza contingibile e urgente di contrasto alla prostituzione in strada. Il provvedimento sarà in vigore nei viali Regina Elena, Regina Margherita, Principe di Piemonte, le vie Novara, Teramo, Foglino, Cavalieri di Vittorio Veneto, Losanna, Mosca, Guglielmo Marconi. Su tutta la Statale 16, in piazzale Cesare Battisti, nelle vie Savonarola, Mameli, Ravegnani, Graziani, Dardanelli, piazzale Carso, via Principe Amedeo, viale Vespucci, piazzale Medaglie d’Oro, vie Tripoli, Varisco, Novara, Macanno, Casalecchio, Fantoni, Euterpe, Emilia Vecchia, XXIII Settembre, dei Mille, Tolemaide, viali Eritrea e Matteotti. E ancora le vie Rodi e Nazario Sauro. L’ordinanza prevede una multa fino a 500 euro, 400 se pagata entro 60 giorni, tutti coloro che porranno in essere comportamenti diretti ad offrire prestazioni sessuali a pagamento e chi sarà sorpreso a richiedere informazioni a questi soggetti.