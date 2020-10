Rimini. Torna su Icaro Tv l’appuntamento con “Fuori dall’Aula”: Renzi vs Gianfreda

Torna su Icaro Tv l’appuntamento con “Fuori dall’Aula – la politica locale a confronto”. Il primo appuntamento della nuova stagione è dedicato ai lavori in corso in piazza Malatesta a Rimini, recentemente oggetto anche di un consiglio comunale tematico. In studio si confronteranno il consigliere di Rimini Attiva Kristian Gianfreda e il consigliere di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi. Fuori dall’Aula è in diretta mercoledì alle 18 e in replica alle 20.35 su Icaro Tv e in streaming su Icaro Play. E’ possibile interagire in diretta tramite la pagina facebook Temporeale e con messaggi al 337 511 336.