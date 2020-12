“C’e? anche Rimini tra le 20 citta? pilota vincitrici del bando ‘Italia City Branding‘ e riservato alle 97 citta? capoluogo di provincia. Il bando finanziera? la progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti pubblici realizzabili in tempi celeri con un impatto economico, ambientale e sociale positivo. Rimini ha partecipato con un progetto legato al Parco del Mare. Nelle prossime ore verranno pubblicati i nomi delle citta?, i progetti e gli importi finanziati.” A comunicarlo il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. “I Comuni italiani sono tra i principali investitori pubblici, con una capacita? di spesa superiore ad altre Amministrazioni statali. Nel 2019, il 25% delle opere pubbliche e? stato realizzato dai Comuni – spiega Croatti – Negli ultimi dieci anni pero? si e? verificata una caduta della spesa pubblica per investimenti in Italia, in particolare a livello locale”.

“Una delle azioni piu? importanti intraprese dal Governo, fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle e su cui anche la mia Commissione sta lavorando con grande efficacia, e? quella legata alla modifica della metodologia con la quale realizzare un’opera pubblica, affinche? non ci siano piu? ingenti risorse impegnate e ferme per anni, spesso su una sola infrastruttura, con il rischio di risultare poi insufficienti a completare l’opera per il troppo tempo trascorso. Attraverso il bando citta? medie ‘Italia City Branding’, tenuto conto degli indirizzi strategici della programmazione economica del Governo, finanzieremo contemporaneamente la fase progettuale di piu? opere, attraverso una gara competitiva orientata a premiare gli investimenti pubblici realizzabili in tempi rapidi e certi, favorendo progetti prontamente cantierabili, che potranno poi essere totalmente finanziati da successive fonti di finanziamento, come il Recovery Fund. I Comuni selezionati saranno supportati da Investitalia – spiega Croatti – e per Rimini e? un risultato importante in una fase davvero difficile, evidenziata anche dalla (brutta) classifica sulla qualita? della vita del Sole 24 Ore. Grazie al governo Conte oltre al finanziamento di tutto il lungomare della zona nord della citta? arrivano dunque altre risorse fondamentali per ridisegnare la cartolina di Rimini e per guardare al futuro con maggiore ottimismo”.