Rimini. Tradito whatsapp: aggredito col coltello riesce a far arrestare il rapinatore

Tutto accadde la scorsa estate, quando in una notte di agosto, attorno alle 2, un giovane turista è stato avvicinato sul lungomare, in zona Miramare, da un ventenne marocchino: i due hanno iniziano a chiacchierare dirigendosi poi in una strada secondaria. Lì però è scattata la rapina: il ventenne ha tirato fuori un coltello e ha strappato l’orologio, la collana d’oro e trenta euro al turista; nel tentativo di impossessarsi anche del suo cellulare, il rapinatore ha cercato anche di colpire con un fendente la vittima, che però è riuscita a schivare il colpo e a guadagnare la fuga. Proprio nel suo telefono, il ragazzo rapinato ha salvato il numero che gli ha dato poco prima il suo aggressore e dall’immagine su whatsapp ha riconosciuto il ventenne marocchino. Presentata denuncia ai carabinieri, sono partite quindi le indagini e il giovane rapinatore è stato alla fine rintracciato ad Andria, in Puglia, dove si trovava sempre senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno. Ora dovrà difendersi dall’accusa di rapina.