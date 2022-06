Rimini. Trafficante di cani denuncia ambientalisti di avere mostrato falso tesserino da poliziotti: accuse archiviate

Condividi l'articolo

Trafficante di cani denuncia animalisti: “Si sono spacciati per poliziotti”. Accuse archiviate, la donna denunciante infatti aveva accusato gli attivisti di aver mostrato un tesserino di polizia falso. Tutto falso. L’attivista annuncia a sua volta di voler denunciare la donna per calunnia. Si invitano tutti in caso di acquisto di cuccioli, “di verificare la provenienza degli stessi, l’autenticità dei documenti e lo stato di salute”, di “non acquistare animali per strada o in allevamenti sospetti e denunciare ogni situazione anomala alle Forze dell’Ordine o al Movimento Stop Animal Crimes”.