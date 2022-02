Rimini. Traffico di auto di lusso: lo sequestrano e minacciano mentre si trova ai domiciliari

Quando i carabinieri sono arrivati nella sua abitazione dove stava scontando i domiciliari non lo hanno trovato ed hanno così incardinato la denuncia per evasione. L’uomo, però, il giorno seguente è ritornato a casa, spiegando di essere stato aggredito, minacciato e quindi sequestrato per un’intera notte da un gruppo di persone con cui intratteneva affari legati all’acquisto e alla rivendita di automobili di lusso. Motivo? Pare vi fosse il timore che avesse raccontato alle forze dell’ordine aspetti degli affari del traffico di auto che sarebbero dovuti restare segreti. Ai domiciliari, infatti, il sequestrato si trovava proprio a causa di un furto di automobile, emerso a seguito di un controllo a Torino, quando l’uomo, un cinquantenne di origini siciliane residente a Saludecio, era risultato alla guida di un’auto rubata. Il fatto del sequestro risale all’agosto del 2019. Alla sbarra due persone: una 38enne gambiana e un coetaneo senegalese. Entrambi dovranno comparire davanti al giudice della corte d’Assise di Rimini il 4 aprile.