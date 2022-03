Rimini. Traffico di clandestini: pm chiede per albergatore oltre 7 milioni di multa e 8 anni di reclusione

Condividi l'articolo

Albergatore riminese a processo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Col Pm che per lui chiede una multa di sette milioni e 110mila euro e 8 anni di reclusione. L’inchiesta è nata dopo l’arresto in Svezia nel settembre del 2013 di tre autisti che all’oscuro dello status dei loro viaggiatori ha stabilito l’indagine, avevano accompagnato nel paese scandinavo un gruppo di 52 clandestini siriani ospitati a Rimini nell’hotel gestito dall’uomo. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di frontiera nelle mani dell’albergatore proprietario anche di una pizzeria a Rimini hanno riposto la vita ben 473 fuggitivi che fanno scattare per ognuno la multa massima prevista dal codice penale di 15mila euro e la condanna da 5 a 15 anni.