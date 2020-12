Un tamponamento a catena sta congestionando fortemente la viabilità sulla Statale 16 Adriatica. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.45 poco prima della rotatoria della via Tolemaide in direzione di Ravenna. Cinque i mezzi coinvolti con uno degli occupanti che è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, per gli accertamenti, la polizia Stradale.