Rimini. Traffico intenso e bloccato: proteste e disagi

Traffico intenso a causa della chiusura a senso unico della circonvallazione, provenendo dalla zona delle Celle: segnalati parecchi disagi. Questa mattina era tutto fermo, con file in via Tonale, in via Emilia e in via delle Piante. Diversi cittadini chiedono dunque un intervento per mettere mano alla situazione.