Decesso per annegamento oggi a Rimini dove un’anziana è stata vista in difficoltà mentre faceva il bagno. Il salvataggio si è precipitato per soccorrerla e a riva le sono stati prestati i primi soccorsi in attesa del 118. Nonostante tutti i tentativi però la donna è deceduta. Sul posto per i rilievi di rito la Capitaneria.