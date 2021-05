Grave incidente a Santarcangelo nel tardo pomeriggio con un agricoltore di 82 anni che è morto mentre stava arando il terreno. La vittima probabilmente colta da un malore è caduta dal mezzo finendo tra le lame del macchinario. All’arrivo dei primi soccorritori del 118, l’uomo era già morto e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Al vaglio le cause della tragedia.