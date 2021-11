Rimini. Tragedia Riccione: la procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

Condividi l'articolo

La procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: questa l’ipotesi di reato dopo la tragedia di Riccione, dove ha perso la vita il diaciannovenne Nathan Franchini di Cattolica. L’auto sulla quale viaggiava, sul sedile posteriore, e che è andata a schiantarsi contro un albero di viale Abruzzi, era guidata da un amico ventenne che è risultato postivo all’alcoltest sforando il limite consentito (0,5 g per litro) di ben quattro volte. Sulla Fiat 500 L viaggiavano in cinque, dopo una notte passata in discoteca. Ma per per potervi entrare alcuni di loro erano in possesso di documenti di identità chiesti in prestito ad amici più grandi. Infatti l’ingresso in alcuni locali, come il Cocoricò, era consentito solo ai maggiori di vent’anni. Nessuno dei quattro feriti dovrebbe essere in pericolo di vita. Ma per la 17enne ricoverata in rianimazione all’ospedale “Bufalini” di Cesena la prognosi resta riservata.