Tragedia intorno alle 9,30 in via Coletti a San Giuliano Mare. Un 75enne avrebbe ucciso la moglie, 75 anni anche lei e malata di Alzhaimer. L’uomo ha poi ha tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato dalla badante, sopraggiunta nel frattempo. Stanno indagando i carabinieri per ricostruire con esattezza i fatti.