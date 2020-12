Incidente, nella tarda mattinata di sabato, nel tratto riminese dell’A14 dove ha perso la vita una persona e un’altra ha riportato gravi ferite. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.30 sulla rampa di uscita del casello di Rimini nord, in direzione di Ancona, dove un mezzo pesante per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato nell’affrontare la curva. Sul posto elisoccorso e polizia stradale.