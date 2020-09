Rimini. Tragico incidente in grotta: muore speleologo riminese

Incidente nella Grotta della Poscola, in provincia di Vicenza dove uno speleologo riminese è morto domenica dopo esser stato colpito da un masso. Sul posto hanno operato il personale medico dell’ambulanza di Santorso, i Vigili del fuoco e le squadre del Soccorso speleologico di Vicenza e Verona con due medici, di cui uno trasportato dall’elicottero di Treviso emergenza. Purtroppo è stato solo possibile constatare il decesso dell’uomo. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell’uomo e portato fuori in collaborazione con il personale del soccorso alpino intanto accorsi sul posto. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.