RIMINI. TRASPORTO SCOLASTICO: FIRMATO IL PROTOCOLLO IN PREFETTURA

Firmato questa mattina dal Presidente della Provincia Riziero Santi, il protocollo in Prefettura per l’adeguamento del trasporto scolastico in funzione della riapertura dal 7 gennaio delle scuole superiori al 75% di presenza e con mezzi al 50% della loro capienza. Un buon accordo che ci farà trovare pronti il 7 gennaio. Aumento e distanziamento delle fermate nei 5 poli scolastici; campagna di comunicazione Start e segnaletica; 192 Bus di cui: 142 Tpl Start, 8 Tpl Valbabus, 39 noleggio privati, 3 Linee Start Romagna. Capacità di servizio per 7.475 studenti su 5.000 abbonamenti. Stralciata la posizione dei comuni sui controlli mentre mantengono l’impegno sulle operazioni di adeguamento delle fermate.

Afferma Santi: “A livello nazionale è ancora aperto il confronto sui termini di riapertura delle scuole superiori al 7 gennaio. Sono condivisibili le intenzioni del Governo di riportare alla normalità la situazione delle scuole secondarie superiori, che stanno sopportando il peso di misure molto gravose dall’inizio della pandemia. Cosa tuttavia non semplice da gestire.”