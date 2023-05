Rimini. TRE APPUNTAMENTI CON LA COSTITUZIONE ITALIANA PER GLI STUDENTI RIMINESI

RispettoSì per sensibilizzare le nuove generazioni di 60 classi ( A maggio tre appuntamenti con la Costituzione per gli studenti riminesi. Si chiuderà così la ‘scuola di rispetto’ che il Gruppo SGR ha avviato in questi mesi col progettoper sensibilizzare le nuove generazioni di 60 classi ( sgrscuole.it ) del territorio.

Dopo i focus su adolescenza, violenza e parità di genere, toccherà alla Costituzione italiana chiudere il cerchio del percorso di educazione civica intrapreso in questo anno scolastico.

Tre gli appuntamenti.

Lunedì 8 maggio Once and Always – Una volta e sempre, dalle 9.00 alla sala Holden della Biblioteca Gambalunga, quando sarà presentato l’originale gioco didattico per imparare i principi guida della Costituzione.

Giovedì 18 maggio Viaggio intorno all’io – siamo uguali, siamo differenti, siamo persone, un racconto scritto a 100 mani per rimarcare i valori cardine della Costituzione