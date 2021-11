Rimini. Tre vincite alla ricevitoria dell’Oro a Rimini per oltre 100mila euro

Condividi l'articolo

La fortuna bacia il Villaggio Azzurro a Rimini con una vincita per la Ricevitoria dell’Oro di via Marecchiese. Martedì 23 le titolari, le sorelle Barbara e Roberta, con i sistemi Sisal proposti hanno realizzato ben 3 vincite. Il primo sistema con una quota di 12 euro ha centrato 5 numeri realizzando 3/cinque, 15/quattro, 20/tre e 45/due per un totale di 76.178 euro.

Altri due sistemi hanno vinto grazie al concorso di Sisal del “black week”. La seconda vincita di 51.172 euro è un 9×9 integrale con quota da 10 euro. La terza vincita un sistema con quota da 10 euro che ha vinto 50.160 euro. Complimenti!