Rimini. Tredici anni di insulti, minacce, botte, anche quando era incinta: finalmente arrestato l’ex violento

Tredici anni di insulti, minacce, botte, anche quando era incinta. È la storia dell’ennesima donna che per dare una famiglia stabile al figlio ha cercato di tenere testa ad un compagno, tossicodipendente ammorbato da una gelosia folle. Che però adesso, per un po’, non potrà più nuocerle. Con un provvedimento del tribunale il 37enne giovedì scorso è stato arrestato dal personale della speciale sezione della Squadra mobile della Questura di Rimini e rinchiuso ai Casetti. I reati contestati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. La donna dopo le ripetute aggressioni, aveva deciso di tornare a vivere con il figlio dai genitori. Spiegava anche di non aver mai sporto denuncia, proprio per timore di conseguenze ulteriori e per garantire una certa serenità familiare. Riferiva però di essere stata vittima da sempre di minacce di morte con l’indagato le era saltato addosso, le aveva bloccato il corpo e l’aveva colpita ripetutamente al volto e alla testa. Non contento le aveva girato il braccio destro dietro la schiena e aveva continuato a colpirla provocando il gonfiore della mano sinistra. La goccia che ha fatto traboccare: da lì la denuncia, le successive indagini lampo e finalmente l’arresto.