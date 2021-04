Rimini. Trema il pavimento: lanciato allarme per una rapina in banca. Ma per fortuna erano operai rumorosi

Falso allarme, fortunatamente, per una rapina in banca. Fatto sta che gli agenti della questura sono immediatamente accorsi in Corso d’Augusto a seguito di una telefonata molto preoccupata. Secondo gli interlocutori infatti il pavimento dell’istituto di credito tremava letteralmente e poteva dunque trattarsi di un tentativo di intrusione. Nulla di tutto questo: il trambusto era stato generato dagli operai di Anthea impegnati in un intervento a ridosso delle mura posteriori della banca. Sono comunque stati momenti di panico e concitati, ma per fortuna i poliziotti hanno fatto immediatamente luce sulle cause.