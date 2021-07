Incidente stamane in via Marconi a Miramare. Un trenino turistico ha urtato una bicicletta che viaggiava in contromano, ed ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. In sella, una ragazza di 26 anni dipendente di uno degli alberghi della zona. Brutta caduta per la giovane, subito soccorsa e trasportata con l’elisoccorso in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena. Avrebbe riportato un forte trauma cranico.