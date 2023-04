Rimini. TROFEO ADRIATICO, IL TORNEO DI CALCIO GIOVANILE PIÙ GRANDE DELLA COSTA ADRIATICA SOTTO I RIFLETTORI DELLO STADIO ROMEO NERI DI RIMINI: CERIMONIA INAUGURALE SABATO 8 APRILE

LA MANIFESTAZIONE, CREATA DA EURO-SPORTRING FOUNDATION, È ALLA SUA TRENTUNESIMA EDIZIONE. OLTRE DUECENTO LE SQUADRE PROVENIENTI DA DIVERSI PAESI EUROPEI, CIRCA TREMILA GLI ATLETI TRA I 9 E I 20 ANNI.

Oltre duecento squadre provenienti da Svizzera, Germania, Austria, Lussemburgo, Slovacchia, Francia, Repubblica Ceca, San Marino e Italia. Quasi tremila atleti – tra i 9 e i 20 anni – a cui si aggiungeranno accompagnatori e famiglie.

Il “Romeo Neri” di Rimini, e altri impianti sportivi della provincia, si preparano ad accogliere, dall’8 al 10 Aprile 2023, il torneo internazionale di calcio giovanile “Trofeo Adriatico” – il più grande torneo di calcio della costa adriatica – giunto alla sua trentunesima edizione grazie alla spinta e all’entusiasmo dell’ente promotore: Euro-Sportring Foundation.

La cerimonia di apertura, alla luce dei riflettori del “Neri”, è prevista sabato 8 aprile dalle 21 alle 22. Con la sfilata di presentazione, sotto la tribuna centrale e percorrendo la pista d’atletica, di tutti i team iscritti al torneo. Ogni Nazione sarà guidata da una “madrina” e dalla bandiera del Paese.

A seguire, il momento istituzionale – una breve introduzione da parte degli organizzatori – e l’avvio ufficiale della manifestazione accompagnata dallo spettacolo ideato e realizzato dalla Dance Studio Rimini asd, sotto il coordinamento della 7 Sport Agency.

Per l’occasione verrà altresì ricordata la campagna UEFA Respect: sul gradino più alto del podio, un atleta innalzerà il vessillo UEFA Respect, mentre dal secondo e terzo gradino due giovanissimi protagonisti dell’evento leggeranno in doppia lingua – italiano e inglese – un testo sul significato del rispetto non soltanto in ambito sportivo e agonistico.

Il Trofeo – che si avvale della struttura di ASD Tropical Coriano, a cui tocca la parte tecnica del torneo, sodalizio che prosegue quasi ininterrottamente da oltre 30 anni, vale a dire dalla prima edizione del trofeo nel 1990 – vede, dal 2014, il supporto organizzativo nella gestione e realizzazione della cerimonia d’apertura della società 7 Sport Agency.

La parte dell’accoglienza spetta invece a Firmatour, che si occuperà della sistemazione alberghiera negli hotel della Riviera sia degli atleti, sia degli accompagnatori e delle rispettive famiglie.

Il Presidente della Tropical Coriano ASD, Tiziano Marzi, commenta con particolare soddisfazione l’imminenza dell’appuntamento.

“Lo sport torna ad accendere la primavera riminese grazie al Torneo Internazionale Trofeo Adriatico. Una vetrina per tanti giovani del pallone che militano in società italiane e club internazionali. Saranno 522 le gare che si disputeranno in circa due giorni e mezzo su ben 22 impianti sportivi del nostro territorio, grazie all’organizzazione tecnica della Tropical Coriano. La manifestazione è un’occasione unica per condividere le emozioni e lo spirito di coesione-unione fra diverse culture, che soltanto lo sport sa regalare. Valori importanti: speriamo siano di buon auspicio per il non facile periodo che stiamo attraversando. Mi preme ringraziare il Sindaco di Rimini, il dottor Jamil Sadegholvaad e l’Assessore allo Sport, dottor Moreno Maresi, nonché tutta la Giunta comunale e le amministrazioni locali che non hanno mai fatto venir meno il loro supporto. Siamo ospiti di una città e di un territorio nei quali lo sport da sempre rappresenta l’energia vitale, il senso di appartenenza e il “simbolo” tangibile dell’essere cosmopoliti; aperti alla conoscenza profonda delle rispettive, arricchenti identità. Saranno giorni di festa e grande partecipazione collettiva”.

EURO-SPORTRING

La Fondazione Euro-Sportring organizza tornei sportivi internazionali, in particolare per le squadre giovanili. Il suo scopo è promuovere i contatti e gli incontri tra più società per mezzo dello sport. E ciò con l’obiettivo di contribuire a migliorare la conoscenza tra gli atleti di diverse nazionalità. Ogni anno organizza oltre 100 tornei: tutti approvati dalle federazioni calcistiche locali e dalla UEFA.

L’Associazione nasce nei Paesi Bassi negli Anni Cinquanta; in un periodo in cui l’Europa è ancora alle prese con le conseguenze della guerra e della crisi economica. Fu un olandese ad avere l’idea di organizzare un torneo sportivo internazionale di ping-pong tra i Paesi Bassi e la Germania. Quell’olandese si chiamava George Oudt: il suo torneo internazionale venne battezzato come il primo di una serie infinita. Anno dopo anno Euro-Sportring si è specializzata nell’organizzazione di tornei di calcio giovanile, tornei di calcio femminile, tornei di calcio seniores e tornei di pallamano. Senza perdere di vista la sua missione: riunire e avvicinare persone di cultura e nazionalità diverse, arrivando a coinvolgere, durante i tornei, oltre 8.000 squadre provenienti da 13 diverse Nazioni europee.

Euro-Sportring aderisce a Uefa Respect, la campagna internazionale lanciata in occasione di EURO 2008, che promuove l’idea fondamentale del rispetto durante il gioco: rispetto per i giocatori avversari, gli allenatori e i dirigenti, gli arbitri e i tifosi.

La Fondazione Euro-Sportring è stata creata negli Anni Sessanta con l’obiettivo di eliminare i confini, in modo che il gioco potesse contribuire alla coesione sociale dell’Europa. La campagna UEFA Respect rispecchia in pieno la missione della Fondazione.