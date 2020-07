Rimini. Trovano a camionista interuttore che manomette il cronotachigrafo: ritirata patente

IL CONTROLLO DELL’AUTOTRASPORTO RIENTRA NEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA POLIZIA STRADALE SPECIALITA’ DELLA POLIZIA DI STATO. IN PARTICOLARE SONO COSTANTEMENTE VERIFICATE LE ATTIVITA’ DI GUIDA DEI CONDUCENTI PROFESSIONALI CHE TRASPORTANO COSE E/O PERSONE. CIO’ AL FINE DI RISPETTARE LA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO MA ANCHE CON L’INTENTO DI GARANTIRE UNA SERENA EQUA E NON ALTERATA CONCORRENZA FRA TUTTI I VETTORI OPERANTI. IN QUEST’OTTICA SONO STATI EFFETTUATI MIRATI SERVIZI DI CONTROLLO NELL’AMBITO DELL’INTERO TERRITORIO PROVINCIALE. IN UNO DI QUESTI IL GIORNO 06 LUGLIO ALLE ORE 9,30 NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI RIMINI NORDI, UNA PATTUGLIA DELLA POLIZIA STRADALE DELLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI RICCIONE PROCEDEVA AL CONTROLLO DI UN AUTOARTICOLATO ADIBITO AL TRASPORTO DI MERCI NON DEPERIBILI CONDOTTO DA UN 27 ENNE DI GUBBIO PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI PERUGIA E DIRETTO A RIMINI. – – –

UNA VERIFICA RIGOROSA DEI DATI CONTENUTI NEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE DI BORDO FACEVA SORGERE, AL PERSONALE OPERANTE, DUBBI SULLA REGOLARITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO. IN PARTICOLARE RISULTAVANO SOSPETTE NUMEROSE INTERRUZIONI DI CORRENTE NON GIUSTIFICATE NE’ DAL CONDUCENTE NE’ DALL’ATTIVITA’ DEL MEZZO. UN’ ACCURATA ISPEZIONE DEL VEICOLO EFFETTUATA CON ELEVATA PROFESSIONALITA’ PERMETTEVA DI RINVENIRE ALL’INTERNO DELL’ABITACOLO DI GUIDA, DI UN DISPOSITIVO A PULSANTE APPARENTEMENTE ADIBITA AD ARREDO DELLO STESSO. IN REALTA’ L’ATTIVAZIONE TRAMITE PULSANTIERA INIBIVA IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO CRONOTACHIGRAFO PERMETTENDO DI ELUDERE QUALSIASI CONTROLLO E GARANTENDO DI FATTO LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE PERIODI GUIDA SUPERIORI ALLA NORMATIVA OVVERO TEMPI DI RIPOSO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA MINIMA.

AL CONDUCENTE VENIVANO IMMEDIATAMENTE RITIRATA LA PATENTE DI GUIDA E CONTESTATA LA SPECIFICA VIOLAZIONE DI CIRCOLAZIONE CON CRONOTACHIGRAFO ALTERATO CHE PREVEDE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 1.736,00 E SEQUESTRO DEL DISPOSITIVO.

ULTERIORE SANZIONE AMMINISTRATIVA E’ STATA CONTESTATA ALLA SOCIETA’ PROPRIETARIA DEL VEICOLO E TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO MERCI IN CONTO DI TERZI CON SEDE A GUBBIO (PG).—

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLA LEGALITA’ AL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO CONTINUERA’ ININTEROTTA NEI PROSSIMI GIORNI SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI DI TRAFFICO DELLA NOSTRA PROVINCIA.