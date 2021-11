Rimini. Trovata in casa con la gola tagliata: il marito era stato condannato all’ergastolo

Condividi l'articolo









Emergono nuovi dettagli sulla donna di quarantasette anni trovata morta all’interno della propria abitazione con segni di ferite da arma da taglio al petto e una, alla gola. Sul caso indaga la Squadra mobile della questura: stando alla prima ispezione cadaverica, però, i colpi potrebbero essere auto-inferti. Il coltello, accanto al cadavere, è stato sequestrato: sarà analizzato dalla Scientifica, intervenuta per i rilievi. Quella del suicidio dunque è l’ipotesi più probabile. La donna soffriva di crisi depressive. A fare la macabra scoperta è stato il figlio adolescente, l’unico familiare convivente dopo che il marito della donna è stato arrestato poco più di un mese fa in esecuzione di un ordine della Corte di Cassazione per scontare la condanna all’ergastolo essendo stato l’uomo riconosciuto colpevole dell’accusa di concorso in omicidio.