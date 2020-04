Rimini – Trovati in possesso di 280 grammi di marijuana: arrestati dai Carabinieri

Proseguono con incisività i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, che, alla luce delle ultime disposizioni normative finalizzate a contrastare la diffusione del virus COVID-19, hanno intensificato i servizi esterni allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte per la gestione dell’emergenza epidemiologica, senza comunque tralasciare l’attività di prevenzione e contrasto alle varie forme di reato.

Ed infatti, nel corso della tarda serata di ieri venerdì 17 aprile i Carabinieri della Stazione Rimini Porto, guidati dal Maresciallo Marco Manconi, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente S. I. e V. J., entrambi riminesi classe 2000, già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti di polizia.

In particolare, nel corso del quotidiano servizio d’istituto, una pattuglia della Stazione notava i due giovani che percorrevano viale Tripoli a bordo della propria bicicletta. Alla luce delle disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 10 aprile 2020 recante “misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, i militari intimavano l’alt per procedere a controllo di polizia notando, in tale frangente, che uno dei ragazzi lanciava in una siepe un sacchetto in plastica che, prontamente recuperato, conteneva grammi 100 di marijuana. La successiva perquisizione personale e domiciliare svolta d’intesa con la locale Autorità Giudiziaria consentiva di rinvenire ulteriori tre involucri contenenti complessivamente 182 grammi della medesima sostanza nonché la somma in denaro di euro 470 ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. La sostanza stupefacente rinvenuta, dal peso complessivo di 282 grammi, è stata sottoposta a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso.

Condotti in caserma ed espletate le formalità di rito, i due giovani sono stati dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida svoltasi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato ed i due giovani sono stati condannati alla pena di mesi 6 (sei) di reclusione ed alla multa di euro 4.000,00 con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.