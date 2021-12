Rimini. Truffa aggravata ai danni dello Stato: indagati Lucio, Claudio, Luciano Paesani

Condividi l'articolo

Concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato. È questo il reato che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Rimini, i nomi dei noti ristoratori riminesi, i fratelli Lucio e Claudio Paesani e quello del padre Luciano. Contestazione per cui il Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini ha sequestrato nei giorni scorsi 600.000 mila euro, l’intero finanziamento ottenuto dallo Stato e gestito dal Medio credito centrale, per la ristrutturazione mai iniziata dell’hotel Vasco di Viserba ma che, secondo l’ipotesi dell’accusa, avrebbe invece generato solo una società creata ad hoc di cui è legale rappresentante Luciano Paesani, allo scopo di utilizzare il finanziamento per altri fini.