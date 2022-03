Rimini. Truffa bonus facciate, concessi domiciliari a commercialista

Condividi l'articolo

Concessi i domiciliari dopo 56 giorni di detenzione al commercialista Stefano Francioni. E’ lui secondo l’accusa una delle menti della truffa del bonus facciate, il più grande raggiro fiscale mai messo in atto in Italia. Nelle tasche degli indagati è stato stimato sarebbero dovuti finire 440 milioni di euro, questa la cifra maturata grazie alle cessioni fittizie dei crediti d’imposta. A Francioni che nell’ordinanza di custodia cautelare viene indicato come “il principale referente nella zona della commercializzazione dei crediti d’imposta fittizi ricevuti dal sodalizio criminale mediante l’acquisizione personale o tramite società a lui riconducibili” è anche contestato d’aver “riciclato” quasi 400mila euro incassati con le false operazioni per saldare un debito contratto con il Fisco.