Rimini. Truffa del super bonus facciate: non ancora scritta la parola fine. E Francioni resta in carcere

Truffa del bonus facciate: il commercialista riminese Stefano Francioni, titolare dell’omino studio di consulenza, deve rimanere nel carcere di Ferrara dov’è detenuto dello scorso 31 gennaio. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Bologna che ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali gli avvocati. Lo stesso anche per Giuseppe Felice Guttadoro gestore dell’hotel Saxon di via Cirene, una delle sedi dove “Free credit”, la più grande truffa mai realizzata in Italia, è stata messa a punto. Rigettati anche i ricorsi di due “broker” napoletani ai domiciliari: Giovanni Scala e Francesco Nappi. Il pubblico ministero lunedì prossimo ricomincerà ad ascoltare per la seconda volta tutti i principali indagati rinchiusi in carceri diverse per evitare qualsiasi contatto. Intanto indiscrezioni raccontano che l’indagine della Procura di Rimini e delle Fiamme gialle non sia arrivata ancora a scrivere la parola fine.