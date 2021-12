Rimini. Truffa i Vigili del fuoco per forzare e rientrare nella casa dell’Acer

Condividi l'articolo

Truffa aggravata e occupazione abusiva di edificio. Questi i gravi i reati per cui, ieri mattina, il giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha condannato a un anno e 2 mesi di reclusione (pena sospesa) una donna oggi 56enne, che, con uno “stratagemma”, la mattina del 13 agosto del 2014, riuscì a rientrare nell’appartamento dove un mese prima era stata sfrattata. Per mettere a segno il suo piano era stata costretta a raggirare i Vigili del fuoco: al centralinista aveva detto di aver perduto le chiavi e non sapeva come fare per rincasare. Peccato però che in quell’alloggio di proprietà dell’Acer in via Dogana 44 non aveva nessun diritto di soggiornare visto che un mese prima, come detto, era stata sfrattata.