Rimini. Truffa informatica: le ripuliscono completamente il libretto postale

Telefonata di sedicenti operatori delle poste, che con fare gentile invitano gli utenti a fornire dati e informazioni per risolvere problemi informatici. In realtà l’intenzione è mettere a segno una truffa come è successo a una signora 64enne riminese alla quale hanno svuotato il libretto postale con 4.500 euro. Alla signora non è restato altro da fare che denunciare tutto alla polizia postale, forte dei messaggi e delle telefonate registrate. Il consiglio è quello di porre grandissima attenzione e non dare mai i propri dati a sconosciuti, soprattutto per telefono.