Rimini. Truffa sulle auto: richiesta di rinvio a giudizio e maxi sequestro per due imprenditori

Dichiarazioni alla Motorizzazione civile per vendere auto importate dall’estero direttamente da privati. Situazione che, per legge, consente di non pagare l’Iva. Ma stando alla tesi dell’accusa due imprenditori di 68 anni e 42 anni, come tutti i rivenditori regolari, a trattare con gli uffici commerciali di Volkswagen, Bmw, Audi gli acquisti, per cui l’esenzione non può essere applicata. Peri i due, soci nella gestione di un autosalone, c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm Luca Bertuzzi, che contesta i reati di truffa aggravata, falso ideologico in atto pubblico commesso da privato, evasione fiscale. Reati per cui il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal Gip Benedetta Vitolo un provvedimento di sequestro preventivo per un valore di oltre 462mila euro.