Condividi l'articolo

Truffa SuperBonus 110. Iniziati i processi a sei indagati ovvero coloro che la pubblica accusa ha individuato come le menti dell’organizzazione che ha cercato di ottenere indebitamente dallo Stato risarcimenti sulle ristrutturazioni di immobili per una cifra stimata in oltre 440 milioni di euro. Ieri la prima udienza del processo che dopo le eccezioni procedurali è stato aggiornato al prossimo 17 gennaio.