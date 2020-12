Rimini. Truffe agli anziani: arrestate 5 persone

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cuneo con la collaborazione di quelli Squadra Mobile di Rimini hanno smantellato una banda accusata di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti nelle case. Si spacciavano per appartenenti alle forze dell’ordine e, carpendo la fiducia dei malcapitati, il più delle volte persone anziane e sole, li derubavano presso la loro abitazione. Cinque arresti sono stati eseguiti nella notte appena trascorsa a Rimini, mentre una sesta persona si trova ai domiciliari. Uno degli arrestati è residente a Rimini, gli altri 4 sono residenti in Piemonte ma si trovavano in Riviera al momento dell’arresto.