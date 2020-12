Rimini. Tumore al seno e cure più personalizzate: l’intervento di Nadia Rossi (Pd)

“Dare al medico di base facoltà di richiedere l’ecografia mammaria come esame per le pazienti tra i 40 e i 45 anni e inserirla come esame di screening, prescritto dallo specialista, per la prevenzione dei carcinomi che si possono sviluppare nell’intervallo di tempo intercorrente tra i due controlli mammografici”. A chiederlo è la consigliera dem riminese Nadia Rossi che, in un documento di indirizzo alla giunta regionale, ricorda dati alla mano che “in Emilia-Romagna, il carcinoma della mammella è responsabile del 29% dell’incidenza dei tumori maligni nelle donne, con oltre 4.500 nuovi casi ogni anno”.