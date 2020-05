Rimini. Turismo, tutti contro il governo: “Serve piano straordinario”

“Il territorio di Rimini ha pagato un prezzo particolarmente alto all’epidemia- afferma il presidente della Regione E.R. Bonaccini-, non solo da un punto di vista sanitario, con i tanti malati e le tante persone che ci hanno lasciato e che non dimenticheremo. A tutti loro va il nostro pensiero. Ma anche per le pesanti limitazioni che i suoi cittadini hanno dovuto sopportare a causa dei maggiori controlli e delle maggiori restrizioni che abbiamo introdotto per lungo tempo in accordo con i sindaci e le istituzioni. I riminesi hanno però risposto nei giorni più bui con straordinario senso di responsabilità, e di questo li ringrazio. Se oggi possiamo provare a guardare con fiducia al futuro lo dobbiamo anche al loro sacrificio”. “Usciamo dalla zona sanitaria rossa” e “entriamo nella zona economica nera”. Con questa metafora il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi, interviene questo pomeriggio all’incontro con il presidente della Regione Stefano Binaccini. Chiedendo per il territorio “un piano straordinario” di sostegno, articolato in 10 punti. In primo luogo, “serve liquidità vera, senza ritardi e senza furbizie delle banche”.