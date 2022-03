RIMINI. Tutti gli appuntamenti che danno il via alla primavera, il calendario giorno per giorno

Condividi l'articolo

Con la conclusione della fiera ‘più dolce’, a Rimini si entra nel vivo di una settimana carica di appuntamenti che danno il via alla primavera all’insegna del verde, dello sport, delle tradizioni e della cultura.

I colori e gli odori della stagione dei fiori tornano con Giardini d’Autore in uno dei luoghi più suggestivi della città, la Piazza sull’acqua. Il primo appuntamento del 2022 con i vivaisti torna a coincidere con il mese in cui la natura si risveglia. Un lungo weekend che avrà il sapore di un viaggio fuori porta in cui immergersi per vivere un’esperienza che parla di giardino, di fiori, di piante, di arte, di sapori e di terra, quella terra che si risveglia e regala bellezza.

Proseguono le iniziative che ruotano attorno al tema della donna ‘L’otto sempre’ che fino al 27 marzo propongono incontri in collaborazione con le associazioni che hanno aderito alla costituzione della “Rete Casa Donne”: venerdì 18 marzo in Cineteca incontro con Manuela Manera sul tema ‘La lingua che cambia’.

In occasione della festa di San Giuseppe tornano le tradizionali ‘fogheracce’, rito della tradizione popolare che, dopo due anni di stop, torna al porto di Rimini, sulla spiaggia di Viserba e su quella di Viserbella per riunire attorno al fuoco famiglie, giovani, nonni. Per raggiungere il porto è stato predisposto anche un servizio di trenino serale con partenza ogni 30 minuti dal parcheggio Gramsci.

Anche lo sport è al centro di questa settimana con il ritorno della Rimini Marathon, la due giorni di sport e divertimento con gare adatte ad ogni età che ritorna il 19 e 20 marzo con le sue atmosfere felliniane a partire dal nome scelto per la gara regina, la “Amarcor Rimini Marathon”.

Il capitolo culturale, oltre alle visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, al Palazzo del Fulgor, propone le proiezioni al Cinemino del Palazzo del Fulgor con gli appuntamenti del martedì e del giovedì dedicati a Fellini, mentre al Teatro Galli vanno in scena il balletto con ‘Don Juan’ a cura di Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto (18 marzo) e gli spettacoli ‘La vita davanti a sé’ con Silvio Orlando (22 e 23 marzo) e ’Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ (23 – 24 marzo). Per Fellini Open, mercoledì 23 marzo appuntamento in cineteca per una delle tappe de “Il giro del mondo in 80 corti”, evento organizzato da Amarcort Film Festival con i migliori cortometraggi votati dal pubblico.

Ecco gli appuntamenti della settimana, giorno per giorno:

17, 22, 24, 29, 31 marzo; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor.

Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti del martedì: Ginger e Fred (22 marzo), mentre giovedì è previsto il film “Le conseguenze dell’amore” (17 marzo).

L’ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it

giovedì 17 e 24 marzo 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna ‘Meglio al Cinema’ con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Giovedì 17 marzo, alle ore 21.00, proiezione della versione originale con sottotitoli in italiano, del nuovo film di Terrence Malick VOYAGE OF TIME; Giovedì 24 marzo alle ore 21.00, proiezione della versione originale in francese con sottotitoli in italiano del film UNA STORIA D’AMORE E DI DESIDERIO.

A pagamento € Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

giovedì 17 marzo 2022

Rimini, parcheggio Tiberio

Mercato dei produttori agricoli

Il mercato, che da gennaio è ospitato ogni venerdì nell’area posta a lato del parcheggio Tiberio, solo per questa settimana anticiperà al giovedì per lasciare spazio alla rassegna dedicata alle piante e al verde in programma nel fine settimana alla piazza sull’Acqua, Giardini d’autore. Orario: dalle 7.00 alle 13.00

da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2022

piazza sull’acqua, ponte di Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Giardini d’Autore

Edizione primaverile dell’evento dedicato al vivaismo, al design e al bello in generale

L’area verde di Rimini fa ancora una volta da cornice all’evento dedicato alle piante, al giardino, all’arte, al paesaggio e alla bellezza. Un weekend che avrà il sapore di un viaggio fuori porta in cui immergersi per vivere un’esperienza che parla di giardino, di fiori, di piante, di arte, di sapori e di terra, quella terra che si risveglia e regala bellezza.

Tre giorni da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli. Gli Spazi d’Autore saranno sempre più ricchi di ispirazioni grazie ai paesaggisti e ai designers scelti per interpretare giardini e terrazzi.

Ritornano gli spazi che hanno reso famoso Giardini d’Autore a Rimini: dalla Terrazza sull’Acqua con affaccio sul ponte di Tiberio, l’elegante bistrot alla Piazza sull’Acqua al Giardini Farm Market con i produttori agricoli e il Wine Bar dedicato ai vini d’eccellenza, e ancora il Salotto Kapperi, lo spazio talk che ospiterà incontri e appuntamenti dedicati all’arte del ricevere fino al coloratissimo spazio “La Scuola a Cielo Aperto Imparare dalla Natura” con laboratori e appuntamenti dedicati all’ ‘educazione vegetale’ dei piccolo giardinieri.

Orario: dalle 9.30 alle 19.30 gratuità: under 16. Ingresso:5 € ingresso giornaliero; 10 € abbonamento weekend

Info: 339.7028961 info@event-studio.it

venerdì 18 marzo 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Don Juan

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Sulla partitura originale di Marc Álvarez, creata per l’occasione, i sedici danzatori di Aterballetto raccontano il Don Juan in un atto unico. Johan Inger si confronta con Don Giovanni, mito paradigmatico antico e ancora contemporaneo. Nella coreografia, capace di sottolineare sfumature ed emozioni, ritroviamo tutti i personaggi della storia, da Donna Elvira a Donna Anna a Zerlina e Masetto, diventando la danza stessa lente d’ingrandimento dei singoli caratteri e svelando in modo sottile, ma evidente, il mondo interiore degli uomini e delle donne in scena.

Ancor più importante è la connessione con la contemporaneità e sullo sfondo si illuminano temi rilevanti, tra cui la complessità del dialogo tra generi. Attraverso una lettura innovativa psicoanalitica e freudiana, viene riscritta la relazione di Don Giovanni con la figura del Commendatore, sostituito dall’introduzione di una “Madre”. E Don Giovanni diviene un essere umano che probabilmente ha subìto il grande trauma dell’abbandono materno. In ogni incontro con l’altro il serial lover cerca la madre e per questo non può impegnarsi in nessuna relazione o situazione.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Venerdì 18 marzo, LE FOGHERACCE di San Giuseppe

In occasione della festa di San Giuseppe tornano i tradizionali falò, simbolo della fine di un inverno freddo e dell’arrivo della primavera. Due le “fogheracce” a Rimini, una sulla spiaggia del porto, l’altra sulla spiaggia di Viserba.

18 marzo 2022

Rimini, spiaggia piazzale Boscovich

Fogheraccia sul porto

Il tradizionale falò di commiato all’inverno e saluto alla primavera allestito con materiali di raccolta da Anthea. Sul lungomare dal pomeriggio è presente un mercatino di generi vari con le tradizionali bancarelle (dalle ore 16 circa).

Accensione della fogheraccia ore 21 circa.

Per rendere possibile la manifestazione è prevista la chiusura al traffico veicolare nella giornata 18 marzo dalle ore 16.00 alle ore 24.00:

– del lungomare Tintori, nel tratto dalla via Adolfo Busi al p.le Boscovich;

– della via Destra del porto, nel tratto dal viale Colombo al p.le Boscovich.

Per raggiungere la fogheraccia al porto è previsto un percorso speciale in trenino con partenza dal centro storico, Piazzale Gramsci, dalle ore 19.30 a mezzanotte, con una frequenza di circa 30 minuti.

18 marzo 2022

Viserba, bagno 33 Mario

Viserba s’incendia

Per la festa di San Giuseppe, Viserba si anima dalle 19.00 con stand gastronomici e la tradizionale accensione del fuoco alle ore 20.30. Evento a cura del comitato turistico. In caso di maltempo si recupera giovedì 24 marzo

18 marzo 2022

via Bruschi, Viserbella Rimini

Fogheraccia a Viserbella

Il Comitato Turistico di Viserbella propone la tradizionale fogheraccia. Accensione del falò verso le ore 21.00 circa.

In caso di maltempo si rimanda a giovedì 24 marzo.

sabato 19 e domenica 20 marzo 2022

Rimini, Arco d’Augusto (partenza)

Rimini Marathon 2022 – 7° edizione

Ritorna la Rimini Marathon, con le sue atmosfere felliniane a partire dal nome scelto per la gara regina, la “Amarcor Rimini Marathon”. Il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale coinvolge l’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative. Oltre alla maratona sono previste: Family Run 9 km, Kids Run da 1,8 km e la manifestazione podistica a carattere nazionale, TEN MILES sulla distanza di 10 miglia, ovvero 16.094m, omologato FIDAL.

Anche quest’anno verrà riproposto il raduno nazionale di “spingitori” di carrozzine, ovvero gruppi che fanno vivere ai disabili l’emozione di una maratona, spingendo le carrozzelle per tutti i 42 chilometri.

Il villaggio maratona è allestito all’Arco d’Augusto, dove oltre al ritiro del pacco gara, sono presenti espositori del settore.

Orario: sabato 19 marzo: ore 16.30 partenza Kids Run; ore 17 presentazione spingitori di carrozzelle

domenica 20 marzo: ore 9.30 partenza Rimini Marathon, 10 miglia e Family Run

Telefono: 331.1016736 – per hotel 0541.53399 riminimarathon@endu.net

domenica 20, 27 marzo 2022

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – Rimini

Colazione & Film al cinema Fulgor

Proiezione mattutina domenicale con colazione

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione nell’elegante foyer del Fulgor.

Sono proposti, all’interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione.

Domenica 20 marzo vengono proiettati i film LA RAGAZZA CON LA PISTOLA, di Mario Monicelli e ASCENSORE PER IL PATIBOLO, di Louis Malle. Domenica 27 marzo è la volta di IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL, Hayao Miyazaki

Orario: dalle ore 10:00 Colazione, dalle ore 10:30 proiezione

Ingresso a pagamento. Info: 0541 709545 info@cinemafulgorrimini.it

21 – 23 marzo 2022

Rimini, Cinema Tiberio

La grande arte al cinema: Leonardo. Il capolavoro perduto di Andreas Koefoed

Un nuovo appuntamento con La grande arte al cinema: il docufilm racconta la storia del Salvator Mundi, il dipinto più costoso mai venduto (450 milioni di dollari la sua quotazione) ritenuto un capolavoro perduto di Leonardo da Vinci. Dal momento in cui viene acquistato da una casa d’aste di New Orleans e i suoi acquirenti scoprono magistrali pennellate sotto un restauro a buon mercato, il destino del Salvator Mundi è guidato da un’insaziabile ricerca di fama, denaro e potere. Ma man mano che il suo prezzo sale, aumentano anche i dubbi sulla sua autenticità. Questo dipinto multimilionario è davvero di Leonardo o semplicemente alcuni uomini di potere vogliono che lo sia?

Orario: ore 21, mercoledì anche alle ore 17 e alle ore 21. Biglietti interi € 10, ridotti € 9, ridotti Tiberio Club € 8.

Info: 328 2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it

22 e 23 marzo 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La vita davanti a sé

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Pubblicato nel 1975, ‘La vita davanti a sé’ di Romain Gary, è la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea.

Silvio Orlando conduce gli spettatori dentro le pagine del libro con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino nel suo dramma.

Prende vita così un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Gary, senza facili ideologie e sbrigative soluzioni, ha anticipato ne ‘La vita davanti a sé’ il tema contemporaneo della convivenza tra culture, religioni e stili di vita diversi.

Davanti a tutto questo il teatro non può certo indicare vie e soluzioni, ma ancora una volta raccontare storie emozionanti e commoventi, chiamando per nome individui che appaiono massa indistinta e angosciante.

Orario: martedì 22 marzo 2022, ore 19 e 21.30; mercoledì 23 marzo 2022, ore 21

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 23, giovedì 24 marzo 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Lo spettacolo è frutto di una ricerca di più di due anni sulle figure di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Tommaso Buscetta.

‘Nel tempo che ci resta’ si presenta come un’elegia, un atto d’amore e di gratitudine nei confronti di chi ha dedicato e oggi continua a dedicare la sua vita alla collettività e a una concreta testimonianza di coerenza, etica e giustizia.

Orario: mercoledì 23 marzo 2022, ore 21; giovedì 24 marzo 2022, ore 10 – matinée per le scuole

Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 23 marzo e 20 aprile 2022

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Il giro del mondo in 80 corti

Un evento di Amarcort Film Festival 2022 nell’ambito di Fellini Open

Evento itinerante, a cadenza mensile, al termine delle quali si svolge la finalissima con una selezione di 80 cortometraggi: piccoli capolavori provenienti da tutto il mondo, tutti sottotitolati in italiano. Ogni tappa vede la partecipazione del pubblico come giuria che potrà votare i corti migliori che si sfideranno nella finalissima che si terrà a dicembre.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: info@amarcort.it

Fino al 27 marzo 2022

Rimini

L’otto sempre. 1922-2022 Un mese di riflessione in occasione del centenario

della Giornata Internazionale della Donna

Cartellone di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne, in collaborazione con le associazioni che hanno aderito alla costituzione della “Rete Casa Donne”. Prossimi appuntamenti:

Venerdì 18 marzo, ore 17, alla sala della cineteca della biblioteca Gambalunga, “Parla con lei. Sapienza contro violenza LA LINGUA CHE CAMBIA Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico (Eris Edizioni)” Incontro con Manuela Manera in dialogo con Vera Bessone del Coordinamento Donne Rimini

Sabato 26, alla sala del giudizio del museo della città secondo appuntamento con “Parla con lei. Sapienza contro violenza OLYMPE DE GOUGES E NOI Educare alle differenze, lottare per l’autodeterminazione, praticare la libertà “. Incontro con Thomas Casadei e Vittorina Maestroni A cura del Coordinamento Donne Rimini.

Domenica 27 marzo, con raduno all’Arco d’Augusto alle ore 9,00, il momento conclusivo con CAMMINA PER LEI Camminata di salute non agonistica Organizzata dalla Associazione Crisalide.

Info: tel. 0541 793935 – 0541 704763.

Ogni domenica fino al 24 aprile 2022

piazza Pascoli – Viserba Rimini

BookCrossing a Viserba

Lascia un libro, prendi un libro. A cura del Comitato Turistico di Viserba

Uno spazio pensato come luogo di incontro per le famiglie e non solo. Qui, chi lo desidera, può portare un libro usato e ritirarne uno di quelli messi a disposizione nel salotto della biblioteca allestito per l’occasione, in piazza a Viserba.

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero. Info: 339 215 2649 comitatoturistico@viserba.com

Fino al 27 marzo 2022

Rimini, Circolo Tennis, via Lungomare Tintori, 9

Tennis: Internazionali BNL d’Italia

A Rimini i tornei per le Prequalificazioni di quarta categoria

Oltre cento tennisti della Provincia di Rimini si sono iscritti alle Prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, una serie di tornei organizzati dalla Federazione Italiana Tennis validi per determinare le wild card da assegnare alla 79esima edizione del torneo di Roma. Sono gare riservate a giocatori italiani – in possesso di una tessera agonistica valida per il 2022 – organizzate in ogni provincia d’Italia aperte ai giocatori di classifica tra 4NC e 4.1.

65 gli iscritti per il singolare maschile, 26 per il singolare femminile e 18 per il doppio maschile tutti tassativamente tesserati per un circolo della Provincia di Rimini.

Da ogni tabellone provinciale viene promosso al tabellone regionale di conclusione di Quarta categoria un numero di giocatori definito in base al quorum di partecipanti. Ogni vincitore del tabellone di conclusione della quarta categoria regionale ed ogni coppia vincitrice del tabellone regionale di doppio di quarta categoria avranno diritto a partecipare alle finali di Roma.

Il montepremi finale di ogni torneo di singolare maschile è di 10.880 euro mentre per quello femminile è pari 8.700 euro. Nelle gare di doppio (che tuttavia non sono disputate in ogni regione) il montepremi è di 3.000 per le gare maschili e 2.000 per il femminile: in questo caso la Fit contribuirà con 2.100 euro per il maschile e con 1.600 per il femminile.

Le informazioni sulle partite (risultati ed immagini) sono pubblicati sia sul portale MyFit – Federazione Italiana Tennis che sul profilo Instagram del Circolo Tennis Rimini. Ingresso aperto al pubblico.

Fino al 4 aprile 2022

Rimini

OPEN CALL dell’Arte Pubblica dal titolo: Ritratti Sociali, pratiche per lo sviluppo artistico e sociale del territorio

La call ha il fine di mettere in contatto artisti giovani e di talento, dalla solida formazione, con il mondo degli anziani, in un luogo paesaggisticamente ricco di spunti naturalistici e storici, una porzione verde che cinge la città: il parco Ausa.

La Call si prefigge di avviare un vero e proprio progetto artistico attraverso un dialogo transgenerazionale al fine di costruire legami, superare barriere, riappropriarsi della memoria anche quella immateriale delle cose, dei mestieri, delle abitudini che non ci sono più ma rimangono vive sul filo del ricordo. La curatrice e ideatrice del progetto è Sonia Fabbrocino, arteterapeuta ed educatrice museale, che guida con le sue risorse emozionali gli artisti in questa impresa.

Gli artisti selezionati avranno l’occasione di esporre, oltre che al Museo della Città di Rimini nel prossimo giugno 2022, anche presso l’area urbana del Parco Ausa nel luglio 2022. Deadline/scadenza iscrizione 4 aprile 2022 / La partecipazione è gratuita

I dettagli per candidarsi sono consultabili sul sito www.ecomuseorimini.it

Informazioni: Tel. 340 3570929 – ecomuseorimini@gmail.com

MUSEI & MOSTRE

Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM – Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano.

Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € – ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it

tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.

Orario invernale: dal martedì al venerdì 10 – 13 e 16 – 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it

tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it

Fino al 25 aprile 2022

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

La mostra fa parte delle iniziative che Rimini dedica a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

La mostra, attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, propone, in una narrazione attraverso le immagini, l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità. Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it

fino a giovedì 30 giugno 2022

Enoteca Quattrocento, via Battarra, 17 – Rimini centro storico

Inside people

Mostra fotografica di Dino Morri

L’Enoteca Quattrocento ospita una mostra d’arte dal titolo “Inside People”: un’esposizione di circa una settantina di fotografie del riminese Dino Morri?, artista che scatta foto, disegna e dipinge per passione.

La mostra è costituita da scatti evocativi che immortalano i personaggi incontrati nei viaggi tra la Romagna e il sud est asiatico dall’autore, che sarà presente all’inaugurazione per raccontare le storie legate a ogni immagine.

Orario: dalle 18.00 fino a tarda sera. Ingresso gratuito. Info: 349 5320349

Fino al 3 aprile 2022

Le Befane Shopping centre, via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

L’arte nello shopping. Mostra dell’artista Marco Lodola

Il centro commerciale Le Befane ospita le installazioni dell’artista contemporaneo Marco Lodola.

Un evento artistico che? unisce i temi dello shopping, della cultura, del territorio e della solidarietà.

L’arte nello shopping prevede la tematizzazione della galleria con 9 grandi opere luminose di Lodola, la connotazione di 20 vetrine con altrettanti soggetti e la realizzazione di 5 opere uniche, dedicate ai simboli iconici di Rimini.

5 sue opere sono messe all’asta e il ricavato è devoluto all’Associazione Crescere Insieme OdV.

Ogni domenica, alle 11,00 visita guidata gratuita della mostra mandando una richiesta a info@lebefane.it

Orario: dalle 9.00 alle 21.00. Ingresso libero. Info: 0541.387995 info@lebefane.it

Fino a venerdì 30 settembre 2022

Palacongressi (Spazio Convivio), via della Fiera 23/D – Rimini

PERL_ARTE – Le mostre al Palacongressi di Rimini

Mostra fotografica di Davide Conti allo spazio Convivio

Davide Conti, fotografo visionario o, come ama definirsi, “modern painter irregolare”, espone le sue opere allo Spazio Convivio del Palacongressi, con un messaggio che trae ispirazione dal concetto di coraggio.

Le immagini di Conti si ispirano all’arte, alla mitologia e alla cultura shibari, in una costante contaminazione tra pittura, arti figurative, graphic design e fotografia. Immagini caratterizzate da una rappresentazione spregiudicata ed allegorica della figura umana, dominata da colori intensi come il rosso e il viola e contrastanti come il bianco e il nero.

Opere che nascondono mille rimandi culturali ed emozionali e che si prestano a molteplici interpretazioni, in un gioco infinito tra il pubblico e l’autore.

La mostra dell’artista bolognese rientra nel progetto PERL_ARTE – Le mostre del Palacongressi di Rimini, che Italian Exhibition Group promuove in collaborazione con Art Preview, Augeo Art Space ed il gallerista riminese Matteo Sormani.

?Lo spazio Convivio e l’esposizione sono aperti e attivi in occasione degli eventi che si svolgono al Palacongressi.

Orario: visitabile su prenotazione. Info: 0541 711500

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI

Tutti i sabati e le domeniche di marzo 2022

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

Tutti i sabati di marzo 2022

Rimini, piazza Cavour

Visite guidate al PART Palazzi dell’Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. Ore 17.00 Durata 45 minuti. Costo: 6 €. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di marzo 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Tutte le domeniche di marzo 2022

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 11. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

18 – 19 – 20 marzo 2022

Rimini, spazio all’interno di Giardini d’Autore al Ponte di Tiberio,

La Rimini che non ti aspetti: passeggiate culturali in occasione di Giardini d’Autore

Visite guidate a cura di Michela Cesarini – Discover Rimini – in occasione di Giardini d’Autore e riservate a chi partecipa alla manifestazione:

Venerdì 18 e sabato 19 marzo: Alla scoperta di spazi verdi urbani dove il verde esalta la bellezza dell’arte

Dalla Piazza sull’acqua si raggiunge l’affascinante e nuovo Giardino delle sculture del PART per poi andare alla scoperta di alcune corti interne di palazzi del centro storico e della splendida Cappella Petrangolini.

Costo di partecipazione: 13 € a persona (comprensivo del noleggio delle radioguide).

Domenica 20 marzo: Alla scoperta di Federico Fellini nel Borgo San Giuliano e nel nuovo Fellini Museum

Federico Fellini e Rimini: ora il legame è diventato visibile. Dal murales con il pavone nella Piazza sull’Acqua, passando per le stradine del Borgo S. Giuliano, si raggiungerà il Fellini Museum, per visitare il nuovo museo negli spazi di Castel Sismondo e nel Palazzo del Cinema Fulgor.

Ore 15.30. Costo di partecipazione: 18 € a persona (comprensivo di ingresso al Fellini Museum e del noleggio delle radioguide).

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente (i posti sono limitati)

inviando una mail a michela.cesarini@discoverrimini.it o telefonando al 333.7352877 (anche wathsapp).

Dal 18 febbraio, tutto l’anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L’albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un’importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l’albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399 Info: www.riminiturismo.it