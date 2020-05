Sanzionata per ubriachezza molesta in luogo pubblico e per la violazione delle norme anti Covid-19 una coppia di ubriachi a Bellaria, da parte della polizia locale. L’uomo e la donna, entrambi quarantenni e bellariesi, importunavano i passanti urlando invitandoli al non rispetto delle misure anti contagio. Misure, a detta della coppia, frutto di un complotto.