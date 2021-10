Rimini. Ubriaco scappa dalla polizia: lungo inseguimento, conducente era ubriaco

Condividi l'articolo









“FUGA ALLA VISTA DELLA POLIZIA DI STATO”

RIMINI, 11 OTTOBRE 2021

NELLA SERATA DEL TRASCORSO FINE SETTIMANA A RIMINI, SULLA STRADA STATALE ADRIATICA, ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA CON VIA VARISCO, IL CONDUCENTE DI UN’AUTOVETTURA PEUGEOT 208 DOPO AVER EFFETTUATO UNA MANOVRA DI SORPASSO OLTREPASSANDO LA DOPPIA STRISCIA CONTINUA HA RISCHIATO UN IMPATTO FRONTALE.

UNA PATTUGLIA DELLA POLIZIA DI STATO IN TRANSITO HA NOTATO LA GRAVISSIMA E PERICOLOSA MANOVRA DEL GIOVANE CONDUCENTE.

GLI AGENTI DELLA POLIZIA STRADALE DI RICCIONE HANNO DOVUTO IMPEGNARSI PER POTERLO FERMARE, PERCHE’ COSTUI, DOPO L’ALT RICEVUTO DAI POLIZIOTTI PRIMA RALLENTAVA E POI ACCELERAVA CON L’INTENTO DI FAR PERDERE LE PROPRIE TRACCE E SOTTRARSI AL CONTROLLO DELLA POLIZIA DI STATO.

DOPO UN LUNGO INSEGUIMENTO A CAUSA DELLA FORTE VELOCITA’ E DELLA PIOGGIA IN ATTO IL CONDUCENTE DELLA PEUGEOT 208 IMPATTAVA SUI MANUFATTI IVI PRESENTI ARRECANDO PER FORTUNA SOLO INGENTI DANNI AL VEICOLO NON PIU’ MARCIANTE.

UNA VOLTA FERMATO DAI POLIZIOTTI SI E’ ACCLARATO CHE IL MOTIVO DELLA FUGA NON ERA DA RICONDURSI ALLA SOLA MANOVRA DI SORPASSO AZZARDATA MA AL FATTO CHE AVESSE UN TASSO ALCOLEMICO DI OTRE 1,5 G/L E GUIDAVA NONOSTANTE FOSSE PRIVO DI PATENTE DI GUIDA POICHE’ GIA’ REVOCATA IN PASSATO.

AL TERMINE DI TUTTI I CONTROLLI DEL CASO OLTRE AL DANNO ECONOMICO PER IL VEICOLO INCIDENTATO E AL DEFERIMENTO IN STATO DI LIBERTA’ PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, ALLO SPERICOLATO CONDUCENTE SONO STATE CONTESTATE 10 VIOLAZIONI AL C.D.S. PER UN TOTALE DI 7689 € OLTRE AL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER 3 MESI.