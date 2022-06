Rimini. Uccide compagna con 30 coltellate: riminese non ha ancora confessato crimine e si avvale della facoltà di non rispondere

Condividi l'articolo

Disposto il test tossicologico su Simone Benedetto Vultaggio, il riminese che ha ucciso prima stordendo col mattarello, poi a coltellate, la compagna Cristina Peroni, romana di 33 anni. 30 fendenti che non hanno lasciato scampo alla donna e spiegano perché il femminicida fosse coperto di sangue quando è uscito di casa.Durante la perquisizione domiciliare gli investigatori hanno rinvenuto alcuni proiettili per un’arma da sparo artigianale. Intanto l’uomo non ha ancora confessato l’efferato crimine preferendo avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al magistrato. A parlare di disturbi psicologici è il padre del 47enne che ha spiegato come il figlio si fosse rivolto al servizio igiene mentale.