Rimini. Uccisa con 18 coltellate: omicida trasferito in ospedale, ha la tubercolosi

Condividi l'articolo

Femminicidio della badante peruviana assassinata con 18 coltellate dal connazionale Maximo Aldana De La Cruz: quest’ultimo da diversi giorni ha lasciato il carcere per essere ricoverato e piantonato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Infermi perché trovato positivo alla tubercolosi. Intanto la figlia della vittima, arrivata dal Perù, la prossima settimana sarà ascoltata dagli investigatori per verificare il fondamento delle dichiarazioni rese dall’omicida che nella confessione ha sostenuto di aver avuto con la vittima una relazione durata 17 anni e di volerla sposare. Circostanze comunque già in parte smentite.