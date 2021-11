Rimini. Uccise la ex con 30 coltellate: niente rito abbreviato

Condividi l'articolo









I giudici della Corte d’Assise di Lecce, riuniti nell’aula bunker, ieri mattina, come già fatto dal Gup, hanno rigettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dal legale di Salvatore Carfora, imputato per l’assassinio con 30 coltellate, della ex Sonia Di Maggio, la 29enne riminese uccisa a Minervino dove si era rifatta una vita il primo febbraio di quest’anno. Quel pomeriggio, stando a quanto emerso dalle indagini, Carfora (che viveva nel Napoletano) avrebbe raggiunto il Salento in autobus, con l’intento di fare del male a Sonia. Dopo averla individuata mentre camminava a piedi per strada, in compagnia del suo fidanzato Francesco, l’ha sorpresa alle spalle e colpita con 31 coltellate. All’arrivo dei soccorsi per la ragazza non c’era già nulla da fare.